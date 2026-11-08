Çorum FK galibiyeti sonrası olay yorum! "Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un panzehiridir”

Yorumcu Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki etkisine dikkat çekerken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili kullandığı ifadeyle gündem yarattı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ

Emre Belözoğlu'nun futbolculardan daha fazla verim alabileceğini belirten Özat, özellikle Mert Hakan Yandaş'ın performansındaki değişime dikkat çekti.

Özat, “Şu Mert Hakan'ın bile eline yüzüne kan geldi ya Emre Belözoğlu'yla. Çıktı, çat diye kesti Kerem'e. Ben sana söyleyeyim, Mert Hakan'ı da burada oynatacak biri varsa ya da Mert Hakan'dan verim alacak biri varsa Emre Belözoğlu'dur.” dedi.

GREENWOOD VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un performansını da değerlendiren Ümit Özat, oyuncunun kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini söyledi.

Greenwood için “Biz bu Greenwood'u görmek istiyoruz. Sana bu para, 100-110 milyon euro maliyet, bunları yap diye verildi.” ifadelerini kullanan Özat, Kerem Aktürkoğlu'nun da sahadaki mücadeleci görüntüsünü ve asist katkısını öne çıkardı.

“EMRE BELÖZOĞLU, OKAN BURUK'UN PANZEHİRİDİR”

Fenerbahçe'nin son yıllardaki teknik direktör tercihlerini eleştiren Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun takımın başındaki duruşunu farklı bir noktaya koydu. Özat, sarı-lacivertli ekibin artık kenarda gerçek anlamda bir teknik direktör bulunduğunu savunarak, “Son 10 yıla bakıyorum; Fenerbahçe'nin artık kenarda bir antrenörü var. Artık Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var. Bundan öncekiler hep yardımcı antrenördü.” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşısında önemli bir alternatif olabileceğini dile getiren Özat, “Ben hep şunu söyledim; Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un panzehiridir.” sözleriyle değerlendirmesini yaptı.

AZİZ YILDIRIM VE TALISCA İDDİASI

Özat, Anderson Talisca'nın ayrılığıyla ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tecrübeli futbolcu, Talisca'nın takımdan ayrılmasını Aziz Yıldırım'ın istemediğini savunarak, “Esas çok önemli bir şey var; Talisca'nın gitmesini Aziz Bey istememiş. Bak şimdi orada Aziz Bey'e bir haksızlık yapıyorlar.” dedi.