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Arıza 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza dizisi yeni bölümde neler olacak?

16.10.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza dizisinin heyecanla beklenen 6. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tolga Sarıtaş'ın başrolde oynadığı Arıza'nın 6. yeni bölüm fragmanında, Muzaffer'in, konsorsiyuma girmeyi başaran Ali Rıza'ya söylediği sözler heyecanı arttırıyor. Burak, Halide'ye bir kez daha aşkını ilan ederken Halide ve Ali Rıza'nın yakınlaşması dikkat çekiyor. Konsorsiyumun Burak'a kestiği raconun ne olduğu ise büyük merak uyandırıyor. İşte Arıza 6. bölüm konusu ve fragmanı.

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker ve Levent Can'ın başrollerde oynadığı Show TV'nin dizisi Arıza'nın 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Halide’nin söylediklerinden sonra ailede herkes Ali Rıza’dan bir cevap bekler. Gerçekleri söyleyemeyen Ali Rıza, her şeyi Nihan’ın intikamı için yaptığını söyler.

Arıza (4)

Rukiye bunun üzerine Ali Rıza’ya, eski Ali Rıza olmadan bu eve bir daha gelmemesini söyler. Halide ise geçmişteki sırları aydınlatacak kilit bir kişinin, Behçet adında bir adamın izini sürmeye başlar.

Arıza (5)

Konsorsiyum bir araya geldiğinde Galip’in Ali Rıza’ya ne ceza vereceği düşünülürken, Burak’ın yaptıkları gün yüzüne çıkar. Bunun üzerine Galip, iki genci birlikte çalışmaları karşılığında affeder.

Arıza (6)

İkilinin yeni görevi bir an evvel Salman’ın sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Haşmet ve Ali Rıza’yı, Burak’ın tasarladığı bir sürpriz beklemektedir.

Arıza (3)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (8)
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show

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