Arıza dizisi 28. son bölümde şok ayrılıklar! Rüzgar Aksoy, Cavit Çetin Güner ve Dilara Aksüyek, Arıza dizisine veda etti

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 28 Mart Pazar akşamı 28. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 30. bölümüyle final yapmaya hazırlanan dizisi Arıza'da 3 sürpriz ayrılık yaşandı. Arıza dizisinde Rüzgar Aksoy, Cavit Çetin Güner ve Dilara Aksüyek veda etti.

ALİ RIZA BALABAN'I ÖLDÜRDÜ!

Ali Rıza babasının intikamını almak için Balaban'ı öldürmeye gitti. Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza onu karavanında ölüme terk etti. Arıza'da Balaban'ı canlandıran Rüzgar Aksoy da diziye veda etti.

MURAT İNTİHAR ETTİ!

Arıza dizisinde Cavit Çetin Güner'in canlandırdığı Murat Ersoylu ise yaşadıklarına dayanamadı ve intihar etti.



ALİ RIZA ŞOK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Ali Rıza'nın büyük gerçeği başkasından öğrenirse kendisinden kopacağını düşünen Rukiye, Ali Rıza'ya kendi oğlu olmadığını söylemeye karar verdi. Ali Rıza, İhtiyar'ın gerçek annesi olduğunu öğrenince hayatının koca bir yalan olduğunu söyledi.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin’i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat’a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza’ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza’nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak’ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza’nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

