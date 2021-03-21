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  4. Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Melek Haşmet'e büyük sırrı açıklıyor mu?

Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Melek Haşmet'e büyük sırrı açıklıyor mu?

21.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza her Pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Ali Rıza eski bir dostuyla beraber Mithat'ların gizli toplantısını basmıştı. Peki Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Melek Haşmet'e büyük sırrı açıklıyor mu?

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Show TV'nin sevilen dizisi Arıza izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınanlan son bölümde Ali Rıza eski bir dostuyla beraber Mithat'ların gizli toplantısını basmıştı. Peki Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (27 .BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ARIZA SON BÖLÜM ÖZETİ (26. BÖLÜM)

Dizinin 26. bölümünde herkes merakla hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberleri beklemektedir. İhtiyar bütün bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulmuşken, Ali Rıza eski bir dostuyla beraber Mithat'ların gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yepyeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen şaşırtıcı bir telefonun şaşkınlığı içerisine girmiştir.

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (27 .BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Arıza dizisi
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