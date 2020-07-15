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Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 15.07.2020 23:41 | Son Güncelleme

O3 Medya'nın Show TV için çekeceği Arıza dizisinin hazırlıkları sürüyor. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizinin ana karakterlerinden biri için titiz bir cast çalışması yürütülüyor.

Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Show TV'nin O3 Medya imzalı Arıza dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizinin ana karakterlerinden biri için titiz bir cast çalışması yürütülüyordu. Merakla beklenen rol için Olgun Toker ile görüşüldüğü ortaya çıktı.

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ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynayacağı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Yeşim Salkım ve Dilara Aksüyek'in ardından yeni oyuncular da katıldı.
Yeşim Salkım

Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Seçkiner Alıcı, Cavit Çetin Güner, Levent Can, Hakan Salınmış, Yağızcan Konyalı, Hazal Benli ve Cankat Aydos da yer alıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

ahmet

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