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Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

21.03.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen dizisi Arıza'nin final yapacağı konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisini takip edenler, arama motorları üzerinde Arıza dizisi final mi yapacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Arıza dizisinin final kararı hakkında detaylar...

Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

O3 Medya imzali Arıza dizisinin final yapacağı yönündeki haberler, diziyi yakından takip edenleri üzdü. İddialı oyuncu kadrosu ile Show Tv'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Arıza'nın başrollerini yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve güzel oyunu Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Peki, Arıza dizisinin final yapacağı doğru mu? İşte, Arıza dizisinin final kararı ile ilgili ayrıntılar...

ARIZA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Show tv ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın final kararı sevenlerini üzdü. O3 Medya imzalı dizinin 30. bölümü ile ekranlara veda edeceği konuşuluyor. 27'inci fragmanı yayınlanan dizinin beklenen reytingi yakalayamaması nedeni ile 3 bölüm sonra final yapacağı ifade ediliyor.

ARIZA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı konu alan Arıza dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • ALİ RIZA ALTAY (TOLGA SARITAŞ)
  • HALİDE GÜRKAN (AYÇA AYŞİN TURAN)
  • HAŞMET GÜRKAN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)
  • BURAK ERSOYLU (OLGUN TOKER)
  • FUAT ERSOYLU (LEVENT CAN)
  • FÜSUN YILMAZ (DİLARA AKSÜYEK)
  • MUZAFFER CURA (MURAT DALTABAN)
  • HASAN KIRBAŞ (ALİ SEÇKİNER ALICI)
  • MERT ALTAY (YAĞIZ CAN KONYALI)
  • MELEK TEKİNOĞLU (YEŞİM SALKIM)

ARIZA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide’nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer.

Ali Rıza’nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza’nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.

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Show TV Arıza dizisi
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