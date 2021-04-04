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Arıza final mi yapıyor? Arıza dizisinin final tarihi belli oldu

04.04.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin beğenilen dizisi Arıza, her hafta Pazar günleri izleyici ile buluşuyor. Arıza dizisinin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan ve olgun Toker gibi başarılı isimler yer alıyor. Arıza dizisinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz yer alırken, senaryosunu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Sevilen dizinin final yapacağı iddiaları ise bir süredir gündemde kendine yer buluyor.

Arıza final mi yapıyor? Arıza dizisinin final tarihi belli oldu

Bu sezon yayın hayatına başlayan Arıza dizisinin reytinglerinin düşük olduğu ve bu yüzden sevilen dizinin final yapacağı iddiaları kulislerde bir süredir konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Arıza dizisinin 30. Bölümü ile final yapacağı öğrenildi.

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR?

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisi büyük ilgi görmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin reytinglerinde yaşanan düşüş nedeniyle final kararı alındı. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza dizisi 30. Bölümü ile ekrana veda edecek.

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ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 28. bölümünde; Ali Rıza, babasının intikamı için harekete geçti. Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza, onu kendi karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Ali Rıza'nın oğlu olmadığını ve kendisine bir oyun oynandığını öğrenirken, duyduğu gerçeklerden sonra sürpriz bir karar aldı. Kendisine oynanan oyunun intikamını almak isteyen İhtiyar, Burak Ersoylu'yu patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi. İhtiyar'ın bu kararından sonra Arıza'da dengelerin nasıl değişeceği şimdiden büyük bir merak konusu...

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ARIZA OYUNCULARI

  • Tolga Sarıtaş - Ali Rıza Altay
  • Ayça Ayşin Turan - Halide Gürkan
  • Ahmet Mümtaz Taylan - Haşmet Gürkan
  • Olgun Toker - Burak Ersoylu
  • Murat Daltaban - Muzaffer Cura
  • Uygar Özçelik - Rasim

1

  • Pınar Çağlar Gençtürk - Emine
  • Ali Rıza Kubilay - Mithat Tekinoğlu
  • Yeşim Salkım - Melek Tekinoğlu
  • Yeşim Gül - Rukiye Altay
  • Ramazan Akcan - Ramço
  • Ali Seçkiner Alıcı - Hasan Kırbaş
  • Yağız Can Konyalı - Mert Altay

2

  • Cankat Aydos - Ferit
  • Hazal Benli - Derya Tekinoğlu
  • Ergun Kuyucu - Sabri
  • Kemal Burak Alper - Fiko
  • Sıla Gözüm - Aslı
  • Fatih Dokgöz - Sadri
  • Muharrem Özcan - Safir
  • Nursel Köse - İhtiyar/Bergüzar Ece
  • Mert Altınışık - Aslan


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Arıza dizisi
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