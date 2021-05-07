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  4. Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.05.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen, lastik botlarında yaşanan arıza nedeniyle yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve teknik arıza nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu bilgisi aldı.

Bölgeye giden ekipler 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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