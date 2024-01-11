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Arıza yapan aracı sonunu hazırladı

11.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Denizli’de arızalanan aracını tamir ettiği esnada yere yığılan adama yoldan geçen bir başka araç çarptı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Özcan (59), 20 EN 171 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracı arıza yaptı. Aracını yolun kenarına çeken Özcan, ön kaputu açarak tamir etmeye çalıştı. Özcan aracını tamir etmek için uğraştığı sırada bir anda yere yığıldı. O esnada cadde üzerinden ilerleyen M.D., 20 B 9450 plakalı transit aracıyla Özcan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Özcan’ı ambulansla hastaneye kaldırdığı sırada, Özcan’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürürken, sürücü M.D.’nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Özcan’ın cansız bedeninin ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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