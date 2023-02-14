Arıza yapan Azerbaycan'a ait yardım tırı Çorum'da ücretsiz tamir edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Azerbaycan'dan hareket eden yardım malzemesi yüklü 3 tır, Gürcistan'ın Batum şehrini geçerek, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilerleyerek Çorum'a ulaşan tırlardan biri arıza yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen yardım çağrısı üzerine arıza yapan tır tamir edilmesi için servise götürülürken, diğerleri ise polis koruması eşliğinde Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'na park edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycanlı arama kurtarma ve insani yardım ekibine çay ikram etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla arızası giderilen tır, trafik ekiplerinin kontrolünde Çorum'dan ayrıldı.

Bakım servisinin, tırın depremzedelere yardım taşımasından dolayı tamir ücreti almadığı öğrenildi.



