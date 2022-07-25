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Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

25.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." denildi.

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