Arjantin 1 - 1 Paraguay (Kolombiya 1 - 0 Katar)

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, Kolombiya, 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla Katar'ı 1-0 mağlup etti.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu Lionel Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.
C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile Japonya karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
İşte Milan'ın yeni hocası
Yıldız isim yeniden Dortmund'da
Beşiktaş'a transferde büyük şok
G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Trabzonspor'dan iki imza birden
İşte Devler Ligi'nde 2. eleme turu kuraları
En çok bileti Trabzonspor sattı
Babel adresini açıkladı
Dortmund Cenk Tosun'un peşinde
Belhanda'dan transfer kararı
Brezilya'dan İtalya zaferi
Dorukhan'a gelen teklif ortaya çıktı
Dortmund Favre'yle uzattı
Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!
Frosinone'de Nesta dönemi
F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum