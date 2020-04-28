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Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2020 07:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu. Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.

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Arjantin küme düşme

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