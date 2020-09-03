Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

İzolasyon sürecini tamamlayan futbolcuların daha sonra tekrar teste tabi tutulup iyileşme durumlarına göre antrenmanlarda yer alacağı bildirildi.

KAYNAK: AA / İHA

FOTOĞRAF: AA

