SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

İzolasyon sürecini tamamlayan futbolcuların daha sonra tekrar teste tabi tutulup iyileşme durumlarına göre antrenmanlarda yer alacağı bildirildi.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Dani Alves ameliyat edildiDani Alves ameliyat edildi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Dani Alves ameliyat edildi
Dani Alves ameliyat edildi
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'
Babası başarısının sırrını açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.