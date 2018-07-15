SPOR

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin'de beklenen Sampaoli gelişmesi yaşandı. Arjantin, teknik direktör Jorge Sampaoli'yle yolları ayırdığını resmen açıkladı.

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.

Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli teknik direktör, Sevilla'da görev aldıktan sonra geçen yıl Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Sampaoli yönetimindeki Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti.

sampaoli

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!
Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Jorge Sampaoli dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransızlar Dünya Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi

Fransızlar Dünya Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!

Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.