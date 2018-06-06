SPOR

Arjantin'in İsrail ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Arjantin'in İsrail ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Arjantin basınındaki haberlere göre Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi.

Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.

Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu.

İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.

Ayrıca Batı Şeria'daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibirl er-Racub da burada yaptığı açıklamada, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." demişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Marco Asensio'dan Dünya Kupası sözleriMarco Asensio'dan Dünya Kupası sözleri
Löw, Sane'yi Dünya Kupası kadrosuna almadıLöw, Sane'yi Dünya Kupası kadrosuna almadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin israil

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arjantin'in İsrail ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Arjantin'in İsrail ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Marco Asensio'dan Dünya Kupası sözleri

Marco Asensio'dan Dünya Kupası sözleri

Belhanda'dan Slovakya'ya şık gol!

Belhanda'dan Slovakya'ya şık gol!

Tunus Milli Takımı oyuncuları, iftar açmak için sakatlık numarası yaptığı ortaya çıktı

Tunus Milli Takımı oyuncuları, iftar açmak için sakatlık numarası yaptığı ortaya çıktı

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda Matej Mitrovic yer almadı!

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda Matej Mitrovic yer almadı!

Belçika'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Belçika'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.