Arjantin kalecisi Caballero'ya ölüm tehdidi

Brezilya’da oynanan 2014 Dünya Kupası’nda final oynamayı başaran Arjantin, İzlanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Hırvatistan’a 3-0 yenilmişti. Hırvatlar’la oynanan mücadelede yediği ilk golde kendisine gelen geri pası uzaklaştırmaya çalışırken adeta topu rakibe verip, golün yenilmesine neden olan kaleci Willy Caballero, büyük eleştiri almıştı.
Birinci kaleci Sergio Romero’nun dizindeki sakatlık sebebiyle kupa öncesi kadrodan çıkarılması sonrasında 36 yaşında kaleye geçen Caballero’ya olan öfkenin, hala bitmediği öğrenildi.
Ağır yorumlar yapıldı
Arjantin basınında çıkan haberlere göre şu an kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de yedek kaleci olarak sürdüren hem Caballero’nun hem de ailesinin ölüm tehditleri aldığı bildirildi.
Sosyal medya üzerinden de tecrübeli file bekçisinin eşine ve iki kızına çok ağır yorumlarda bulunulduğu öğrenildi. Arjantin polisinin ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı.
(FANATİK)
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