Arjantin Kolombiya maçında çok çirkin olay!

Maç sırasında oluşan bir faul pozisyonunda yerde kalan Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez, Galatasaray’ın ‘El Patron’ lakaplı yıldız stoperi Davinson Sanchez’e “No jugaste en ningún lado” yani “Hiçbir (büyük) yerde oynamadın” diye çirkin bir sözlü saldırıda bulundu.

Bu olaydan sonra Galatasaray taraftarları Julian Alvarez'e yoğun tepkide bulundu.

JULİAN ALVAREZ YORUMLARI KAPATTI

Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez, Galatasaray taraftarının yoğun mesaj saldırısı sebebiyle instagram hesabında yorumları kapattı.