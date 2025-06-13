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Arjantin Kolombiya maçında çok çirkin olay!

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında lider Arjantin, evinde Kolombiya'yı ağırlarken, maç 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Maçın skorundan ziyade maç sırasında oluşan bir enstantane maça damga vurdu.

Arjantin Kolombiya maçında çok çirkin olay!
Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Maç sırasında oluşan bir faul pozisyonunda yerde kalan Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez, Galatasaray’ın ‘El Patron’ lakaplı yıldız stoperi Davinson Sanchez’e “No jugaste en ningún lado” yani “Hiçbir (büyük) yerde oynamadın” diye çirkin bir sözlü saldırıda bulundu.

Bu olaydan sonra Galatasaray taraftarları Julian Alvarez'e yoğun tepkide bulundu.

JULİAN ALVAREZ YORUMLARI KAPATTI

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Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez, Galatasaray taraftarının yoğun mesaj saldırısı sebebiyle instagram hesabında yorumları kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Arjantin Kolombiya davinson sanchez galatasaray Julian Alvarez
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