Arjantin Milli Takımı oyuncuları ölümden döndü! Aralarında Messi'nin bulunduğu grup elektrik kablolarına takıldı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı 120 dakikası 3-3 biten müsabakada penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü.

ADETA ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Takım otobüsünün üst kısmında oturan Parades, Rodrigo de Paul, Messi, Di Maria ve Otamendi büyük bir tehlike atlattı. Otobüs, halkın arasında yavaş yavaş ilerlerken kamera kadrajına elektrik direklerine bağlı olan iletken kablolar girdi. Bu kabloları fark etmeyen oyuncular düşme tehlikesiyle burun buruna geldi. Paredes'in kafası elektrik kablosuna takıldı. Otobüsten düşmek üzereyken son anda dengesini koruyan Parades adeta ölümden döndü.

BİNLERCE KİŞİ KUTLAMALARA KATILDI

Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı’na indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.



