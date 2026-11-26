UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Stamford Bridge'de oynanan mücadele öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Seremoni sırasında diğer futbolculara çocuklar eşlik ederken, sarı-lacivertli ekibin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood'un yanında herhangi bir çocuk bulunmadı.

SEREMONİDE ŞAŞIRTAN OLAY

İki takımın futbolcuları karşılaşma öncesinde seremoni için sahaya çıkarken oyuncuların önünde çocuklar yer aldı. Ancak Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu uygulamanın kim tarafından ve hangi gerekçeyle hayata geçirildiğine ilişkin organizasyon yetkililerinden veya kulüplerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Mason Greenwood, 2022 yılında kız arkadaşına yönelik tecavüz girişimi, saldırı ve zorlayıcı davranış iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış, hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Manchester United'daki futbol kariyeri de büyük ölçüde sekteye uğramıştı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Şubat 2023'te davayla ilgili suçlamaların düşürüldüğünü duyurmuştu.