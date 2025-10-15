Arjantin, Porto Riko'yu Messi'nin Asistleriyle Ezdi Geçti: 6-0

Dünya Şampiyonu Arjantin, Hazırlık Maçında Puerto Rico'yu Farklı Mağlup Etti. Messi'den İki Asist!

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Puerto Rico'yu 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fort Lauderdale'deki Chase Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lionel Messi, skora doğrudan katkı sağlayamasa da yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Alexis Mac Allister (14' ve 36') attığı gollerle dikkat çekerken, Gonzalo Montiel (23'), Steven Echevarria'nın kendi kalesine attığı gol (64') ve Lautaro Martínez'in (79' ve 84') golleri skoru belirledi.

Maçın başlangıçta Chicago'da oynanması planlanıyordu. Ancak, organizatörler düşük bilet satışları ve Arjantin Futbol Federasyonu ise Chicago'daki göçmenlere yönelik baskıları gerekçe göstererek maçın yerini Fort Lauderdale olarak değiştirdi. Messi'nin Inter Miami formasıyla ev sahibi olduğu stadyumda oynaması, maça ayrı bir anlam kattı.

GENÇ OYUNCULARI DEĞERLENDİRDİ!

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bu tür hazırlık maçlarını kadroda yer alan genç oyuncuları değerlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. Maçta forma şansı bulan genç oyuncuların, gelecekteki milli takım kadrolarında yer alma potansiyellerini sergileme imkanı buldukları belirtildi. Scaloni maç sonrasında yaptığı açıklamada, bazı 'yeni isimlerin' bu maçta değerli dakikalar aldığını ve gelecek çağrılar için kendilerini gösterme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Puerto Rico Teknik Direktörü Charlie Trout ise, bu maçı dünya futbolunun devlerinden biriyle karşılaşma ve kendilerini test etme fırsatı olarak değerlendiriyor. Karayipler ekibi için bu maç, gelecekteki uluslararası mücadelelere hazırlanmak adına önemli bir deneyim oldu. Maç, Puerto Rico futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bir fırsat olarak görülüyor.

Maçın ardından Messi, Inter Miami'nin MLS normal sezonunun son maçında Nashville SC ile karşılaşacak. Arjantin Milli Takımı ise, Dünya Kupası şampiyonu unvanını koruma hedefiyle gelecek maçlarına hazırlanacak.

Arjantin'in Puerto Rico karşısında elde ettiği farklı galibiyet, Dünya Kupası şampiyonunun formunu koruduğunu gösteriyor. Messi'nin asistleri ve genç oyuncuların performansı, Arjantin'in geleceği için umut veriyor.