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Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli istifa etti!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 08:05 | Son Güncelleme

Fransa'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Arjantin'de beklenen oldu. Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin Fransa maçının ardından görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli istifa etti!

Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veden Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin istifa ettiği öğrenildi. Arjanin basınında yansıyan haberlerde, başarısızlığın sorumluluğunu üstüne alan Sampaoli Fransa maçının ardından istifa mektubunu Federasyon'a verdi.

Fransa maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sıcağı sıcağına radikal kararlar vermenin doğru olmadığını söyleyen Sampaoli, biraz bekledikten sonra kendisi açısından en doğru kararı vereceğini belirtmişti. TNT Sports'un haberine göre, Jorge Sampaoli görevinden istifa etti.

MAÇ SONU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Jorge Sampaoli henüz her şeyin çok taze olduğunu ve acele karar vermeyeceğini söylerken, "Şu anda büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Oyuncularım elimden geleni yaptı ama başaramadık. Şu an takımdaki geleceğiyle ilgili acil bir karar vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası Jorge Sampaoli

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