Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncü yıldız için sahaya çıkıyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıkacak.

1998'de Brezilya'yı 3-0, 2018'de de Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, kaptan Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı 2006 finalinde ise İtalya'ya penaltı atışlarıyla 5-3 yenilmişti.

Arjantin ise 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

