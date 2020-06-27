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Arjen Robben futbola geri döndü

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, bir yıl aradan sonra futbola döndü. İşte ayrıntılar...

Arjen Robben futbola geri döndü

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, emeklilik kararını açıkladıktan bir sene sonra futbola geri döndü.

36 yaşındaki Arjen Robben, futbola başladığı kulüp olan FC Groningen ile bir sezonluk anlaşma imzaladığını açıkladı.

Detaylar birazdan...

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