Arjen Robben futbola geri döndü

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, emeklilik kararını açıkladıktan bir sene sonra futbola geri döndü.
36 yaşındaki Arjen Robben, futbola başladığı kulüp olan FC Groningen ile bir sezonluk anlaşma imzaladığını açıkladı.
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