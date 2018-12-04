SPOR

Arjen Robben'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Hollanda'ya döneceği belirtildi!

ALMANYA HABERLERİ  | 04.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Arjen Robben yuvaya dönüyor! Bayern Münih'ten sezon sonu ayrılacağını açıklayan Arjen Robben'in kariyerine Hollanda'da devam edeceği belirtildi.

Arjen Robben'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Hollanda'ya döneceği belirtildi!

Bayern Münih'te geçirdiği 10 sezonun ardından ayrılma kararı alan Arjen Robben için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben, geçtiğimiz günlerde Bavyera ekibiyle bir anlaşma yapmayacağını açıkladı.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Arjen Robben, Hollanda ekipleri PSV Eindhoven ya da Groningen ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Groningen alt yapısından yetişen ve Arjen Robben, 2002 yılında 4.3 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'a transfer olmuş ve 2 sezon forma giymişti.

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Yıldız isim açıkladı: Sezon sonu ayrılıyorumYıldız isim açıkladı: Sezon sonu ayrılıyorum
Dortmund yine kazandıDortmund yine kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arjen robben bayern münih

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporu ortaya çıktı!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporu ortaya çıktı!

Galatasaray, Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!

Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!

Manchester City gözlemcileri Beşiktaş - Galatasaray maçında Ozan Kabak'ı izledi

Manchester City gözlemcileri Beşiktaş - Galatasaray maçında Ozan Kabak'ı izledi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Arıyen roben ini de bulur, Mevlasını da. ( Roben= rakip takım belası).
geleceksen FENERBAHÇE ye gel lazımsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjen Robben'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Hollanda'ya döneceği belirtildi!

Robben'in yeni adresi belli oldu!

Arjen Robben: Bayern Münih'ten ayrılacağım

Yıldız isim açıkladı: Sezon sonu ayrılıyorum

Borussia Dortmund 2 - 0 Freiburg

Dortmund yine kazandı

Bayern Münih Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını ayırıyor!

Avrupa futbolunda bir dönem sona eriyor!

Mainz 1 - 2 Borussia Dortmund

Dortmund zirvede arayı iyice açtı

Borussia Dortmund, Paco Alcacer'in tapusunu aldı

Dortmund, Alcacer'i bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.