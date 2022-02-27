MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

27.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözde Mukavelat, bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde üvey babası tarafından tacize uğrayan Büşra rolüne hayat veriyordu. Unutulmaz dizide oyunculuğuyla dikkat çeken Gözde Mukavelat yıllar içerisinde oldukça değişti.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar gibi oyuncuların başrolde yer aldığı Arka Sıradakiler dizisi 30 Eylül 2007 - 10 Haziran 2012 yılları arasında ekranlara gelen, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı uzun soluklu ve başarılı bir yapımdı. Gözde Mukavelat oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biriydi. Mukavelat'ın son halini görenler tanıyamadı.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

İŞTE GÖZDE MUKAVELAT'IN SON HALİ

Arka Sıradakiler dizisindeki Büşra rolüyle akıllara kazınan Gözde Mukavelat Avrupa Yakası, Doktorlar, Unutulmaz gibi başarılı projelerde de yer aldı.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

Oyunculuğuyla ön plana çıkan isimlerden biri olan Gözde Mukavelat'ın son hali görenleri şaşırttı.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan Gözde Mukavelat sık sık paylaşım yapıyor.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?

İzmit doğumlu Gözde Mukavelat ilk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası dizisi ile edindi. Sonrasında birden fazla reklam, dizi ve film projesinde yer aldı.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

2007 yılında Arka Sıradakiler dizisindeki Büşra rolü ile akıllara kazındı.

Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

2006 yılında Doktorlar dizisinde Deniz rolünü oynadı. 2009'da Unutulmaz adlı dizide Nisa rolü ile kamera karşısına geçti. 2013'te Küçük Gelin dizisinde Melek rolünü oynadı. 2015'te ise Acil Aşk Aranıyor dizisinde rol aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmaj değiştirdi! "Bambaşka birisin"İmaj değiştirdi! "Bambaşka birisin"
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Cinsiyet değiştirmişti! Pozları olay...Cinsiyet değiştirmişti! Pozları olay...
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

İlginizi Çekebilir

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.