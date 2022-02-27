Arka Sıradakiler'in Büşra'sını tanımak imkansız! Yıllar Gözde Mukavelat'ı öyle bir değiştirmiş ki...

Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar gibi oyuncuların başrolde yer aldığı Arka Sıradakiler dizisi 30 Eylül 2007 - 10 Haziran 2012 yılları arasında ekranlara gelen, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı uzun soluklu ve başarılı bir yapımdı. Gözde Mukavelat oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biriydi. Mukavelat'ın son halini görenler tanıyamadı.

İŞTE GÖZDE MUKAVELAT'IN SON HALİ

Arka Sıradakiler dizisindeki Büşra rolüyle akıllara kazınan Gözde Mukavelat Avrupa Yakası, Doktorlar, Unutulmaz gibi başarılı projelerde de yer aldı.

Oyunculuğuyla ön plana çıkan isimlerden biri olan Gözde Mukavelat'ın son hali görenleri şaşırttı.

Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan Gözde Mukavelat sık sık paylaşım yapıyor.

GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?

İzmit doğumlu Gözde Mukavelat ilk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası dizisi ile edindi. Sonrasında birden fazla reklam, dizi ve film projesinde yer aldı.

2007 yılında Arka Sıradakiler dizisindeki Büşra rolü ile akıllara kazındı.

2006 yılında Doktorlar dizisinde Deniz rolünü oynadı. 2009'da Unutulmaz adlı dizide Nisa rolü ile kamera karşısına geçti. 2013'te Küçük Gelin dizisinde Melek rolünü oynadı. 2015'te ise Acil Aşk Aranıyor dizisinde rol aldı.



