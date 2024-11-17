Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son haliyle gündemde! O diziyle ekrana dönüyor

Arka Sıradakiler'de Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan son haliyle sosyal medyada gündem oldu. 2000'li yılların efsanelerinden biri olan Arka Sıradakiler dizisinin yıldızı Bülent Çetinaslan'ı görenler gözlerine inanamıyor.

Bülent Çetinaslan'ın son hali sosyal medyada pek çok yorum aldı. 50 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son haline "Kim der 50?", "Adam yaşlandıkça daha cool olmuş" yorumları yağdı.

Bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan ekranlara dönüyor.



Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan’ın kaleme aldığı Aşk Evlilik Boşanma dizisinde rol alacak olan oyuncu Faruk karakterine hayat verecek.

Bülent Çetinaslan Gaye’nin (Müjde Uzman) geçmiş sahnelerinde babası olarak seyirci karşısına çıkacak.