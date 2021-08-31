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Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman? İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

31.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu başlıyor. Arka Sokaklar dizisinin yarın tarihi belli olmasa da günü değişmedi. Arka Sokaklar dizisine ayrıca yeni oyuncular da katıldı.

Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman? İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar ne zaman merak ediliyor.

Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin ekrana gelecek 595’inci bölüm çekimleri hızla devam ediyor.

İKİ YENİ OYUNCU

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi’nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.

Deniz Çatalbaş

Dizide, Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakterine hayat verirken, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oğuz Peçe

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile yakında Kanal D’de…

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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