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Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş ölüyor mu?

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 04.03.2018 22:33 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş vuruluyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda karısını kaybeden Hüsnü komiser bu sefer de kızını mı kaybedecek?

Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş ölüyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hüsnü komiserin kızı Zeliş'in vurulup vurulmadığı merak konusu oldu.

KIZI DA ÖLECEK Mİ?
Gazetecilik yapan Zeliş bir motor çetesinin peşine düşüyor. Babasının uyarılarına kulak asmayan Zeliş yeni bölümde vuruluyor. Hüsnü komiserin karısından sonra kızını da kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu oldu.

Rıza Baba ve ekibine büyük iftira atılıyor! Koray'ın ölümü, Rıza Baba ve ekibini zor durumda bırakır. Ekiptekiler, cinayet şube ile karşı karşıya kalır. İsmet'in hedefinde Rıza Baba vardır. İsmet tetiği çekerek Rıza Baba için bir son yaratacak mı? Zeliş, haber yapmak için gittiği mekanda silahlı saldırıya uğrar. Babası Hüsnü'nün sözünü dinlemeyerek bu olayından peşinden koşması, başını büyük belaya sokacaktır. Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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