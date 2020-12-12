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Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Mesut'a ne olacak? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

12.12.2020 02:06 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 570. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Servan'ın peşinde olan ekip şok üstüne şok yaşar. Önce Bahar vurulur. Aramadaki şiddetini artıran ekip asıl Mesut konusunda faka basar. Mesut kafasındaki planı uygulamaya çalışırken ne yapacak? Ekibi yıkan haber ne? İşte Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 11 Aralık Cuma akşamı 569. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 18 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 570. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başak'ın başına gelenlerden dolayı büyük acı çekiyor.

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Servan, Başak'ı kaçırıp Engin Müdüre psikolojik işkence yapmaktadır.

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Ekip, bu olaydan dolayı elleri kolları bağlı umutla Servan'ın yakalamaya çalışır.

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Servan, Başak'ın hamile olduğunu öğrenince eline büyük bir fırsat geçtiğini sanır. Engin'i arayarak Başak'ın hayatına karşılık 5 Milyon Tl fidye ister. Engin bunu sert bir dille reddeder.

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Servan öfke krizine girer ve Engin'e ceza olsun diye Başak'ın parmağını keserek kurye ile ona yollar.

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Engin Müdür ve ekip, bu acı olay sonrasında operasyonlarını sıklaştırır.

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Mesut ve Selin, örgüte bulaşmış olan kadından Başak'ın rehin tutulduğu evin adresini öğrenir.

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Ekip, hemen bu eve baskın yapar. Bu adreste örgüt elemanlarıyla şiddetli çatışma yaşanır.

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