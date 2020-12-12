Ramo 24. son bölüm final sahnesi! Ramo'da katil belli oldu! "Halamı öldüren Yavuz'muş" Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 11 Aralık Cuma akşamı 24. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölümünde Fidan'ın ölümünün ardından Ramo'nun intikam savaşı başladı. Final sahnesinde ise Ramo'yla buluşan Esra'nın "Vasili'nin telefonunu dinledim. Halamı öldüren Yavuz'muş" sözleri karşısında Ramo donup kaldı.
Mazhar'ın isteğiyle Vasili ile birlikte masa yeniden toplandı. Geçen sefer masaya gelen havyarlarda zehir olduğunu bilen Ramo, bu durumu test amaçlı kullanmaya karar verdi. Eğer kim havyar yemezse hain olarak ortaya çıkacaktı. Havyar yemeyi reddedip silahını sarılan Vasili sonrası masada silahlar patladı.
Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 18 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 25. yeni bölümünden fragman ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.
Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır.
Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.
Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır.
Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır.
Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
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