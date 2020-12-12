Ramo 24. son bölüm final sahnesi! Ramo'da katil belli oldu! "Halamı öldüren Yavuz'muş" Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 11 Aralık Cuma akşamı 24. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölümünde Fidan'ın ölümünün ardından Ramo'nun intikam savaşı başladı. Final sahnesinde ise Ramo'yla buluşan Esra'nın "Vasili'nin telefonunu dinledim. Halamı öldüren Yavuz'muş" sözleri karşısında Ramo donup kaldı.

VASİLİ VURULDU

Mazhar'ın isteğiyle Vasili ile birlikte masa yeniden toplandı. Geçen sefer masaya gelen havyarlarda zehir olduğunu bilen Ramo, bu durumu test amaçlı kullanmaya karar verdi. Eğer kim havyar yemezse hain olarak ortaya çıkacaktı. Havyar yemeyi reddedip silahını sarılan Vasili sonrası masada silahlar patladı.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 18 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 25. yeni bölümünden fragman ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır.

Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.