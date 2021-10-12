Arka Sokaklar 599. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi gözaltına alınıyor!

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Selin Demirci'nin paylaştığı Arka Sokaklar'ın 15 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan 599. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hakan'ın ihanet edip, etmediğini sorguluyor. Ekip Bora’yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora’nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir.

Harun, Bora’nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan’a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude’yi takip etmeye devam eder.

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak’ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır.

Vildan ve Kerim’in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan’ın adamı yaralı yüz tekrar Burak’ın peşine düşer.



Leyla’yı, Nazif’in elinden kurtarmak için, Nazif’in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif’e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.

