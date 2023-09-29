ARKA SOKAKLAR 643. BÖLÜM CANLI İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor, kaçıncı sezonda? Hüsnü Komiser'in zor anları!

Arka Sokaklar 643. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Geçtiğimiz ay 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar hangi yıl başladı' sorusu da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte Arka Sokaklar 643. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR 643. BÖLÜM CANLI İZLE!

Mehtap cinayetinin peşini bırakmayan Ünal, Metin'i de bu olaya dahil etmek için çabalar. Metin'in durumuna üzülen ailesi onu kurtarmanın yollarını aramaktadır. Sado uluslararası uyuşturucu ticaretinin Avrupa ayağıyla kurduğu iş birliği sayesinde daha da büyümeye karar verir. Ama bu Sado'yu iki ateş arasında bırakacaktır.

ARKA SOKAKLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar her hafta cuma günü ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 643. bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR KAÇINCI SEZONDA?

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, bir sezonluk aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı Arka Sokaklar bu yıl 18. sezonu ile izleyici karşısına çıktı.





