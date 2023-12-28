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ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜM İZLE! Bugün Arka Sokaklar var mı, saat kaçta? 28 Aralık Kanal D yayın akışı

28.12.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar 657. bölüm Kanal D canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 657. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 657. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 657. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 657. bölüm canlı izle ekranı...

BUGÜN ARKA SOKAKLAR VAR MI, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 657. bölümü ile ekrana gelecek. Baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR 656. BÖLÜM ÖZETİ

Narkotik Komiseri Burcu ekibe dahil olur. Bundan sonra onu zorlu görevler beklemektedir. Uyuşturucu bağımlısı Okan satıcılara borçlanmıştır. Kız arkadaşı Seçil bu yüzden tehlikeye düşecektir. Teröristler tarafından kızı kaçırılan Mevlüt kızını bulmanın yollarını arar. Bu durum acılı babayı Şehmuz'la yüzleştirecektir.

ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜM İZLE!

Ekibimiz teröristler tarafından zorla örgüte dahil edilen Seher'in izini ararken işin ucu Ramo'ya uzanır. Mücella Teyze emekli hesabındaki son parayı Tiktok'ta insanları kandıran bir dolandırıcıya kaptırır. Bütün ekip yeni yıla girmek için Gazi'nin yerinde toplanır. Ama aslında onları başka bir sürpriz bekliyordur.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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