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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 KANAL D yayın akışı!

29.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar her cuma akşamı Kanal D'de yayınlanıyordu. ATV'nin 29 Aralık Cuma gününe ait yayın akışında Arka Sokaklar'nın yer almadığı fark edildi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 29 Aralık 2023 KANAL D yayın akışı...

Arka Sokaklar neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın başrollerinde Zafer Engin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden yayınlanmıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi cuma günleri yayınlanıyordu. 29 Aralık 2023 Cuma akşamı dizinin yayın saatinde tekrar bölümü yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 3

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü 5 Ocak 2023 Cuma akşamı yayınlanacak.

arka sokaklar 650.

29 ARALIK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yerli Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence

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Kanal D arka sokaklar
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