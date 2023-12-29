Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 KANAL D yayın akışı!

Arka Sokaklar neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın başrollerinde Zafer Engin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden yayınlanmıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi cuma günleri yayınlanıyordu. 29 Aralık 2023 Cuma akşamı dizinin yayın saatinde tekrar bölümü yayınlanacak.
Kanal D'nin 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü 5 Ocak 2023 Cuma akşamı yayınlanacak.
06:00 Yerli Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence