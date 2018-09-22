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Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 01:50 | Son Güncelleme

Kanal D'de yeni sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 488. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanında, İzmir Organize Şube'ye tayin olan Selin ekibe kırgın bir şekilde ayrılıyor. Mesut, Selin'i durdurabilecek mi? Selin'in İzmir'e tayini çıktığını Rıza Baba net şekilde ifade eder. Bu haberi alan Selin ise ekip arkadaşlarından ayrılacağı için üzgündür. Mesut, sevdiği kadın Selin'in uzaklaşmasını engelleyebilecek mi?

Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba ve ekibi küçük çocukları kaçırıp istismar ettikten sonra öldüren sapığın yakalanması için varını yoğunu ortaya koydu.

Medyanın ve merkezin takibinde olan bu olay ekibi zor durumda bırakıyor. Eldeki deliller ışığında şüpheli birisi tutuklanıyor. Bu tutuklanan kişi aklı dengesi yerinde olmayan birisidir. Yaşı büyük olsa da, beyin yaşı 7'dir. Sorgulamasında da kaçırılan çocuğa ait bir şey ortaya çıkmayınca ekip, gelen ihbarlar ışığında çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Ekibimiz, ablasının ifadesiyle tutuklanan kişinin suçsuzluğu kanıtlanıyor ve gerçek suçluyu yakalamak için harekete geçiyor. Ekip, Selin'in İzmir Asayiş Organize Şube'ye tayin edildiği haberi ile şoka uğruyor. Kimsenin haberinin olmadığı olay Selin'in eski müdürü yüzünden gerçekleşiyor. Selin ile konuştuktan sonra ona bile haber vermeden bu atama olayını hallediyor. Selin de ekip arkadaşları ile öğrendiği bu atama olayı karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Rıza Baba, Mesut ve diğer iş arkadaşları bu olaydan bahsetmeyen Selin'e karşı tavırlarını koyuyorlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaybolan çocuk vakaları gitgide artmıştır. Öfkeli bir kamuoyu oluşur. Ekibimiz bu duruma son vermek için gece gündüz çalışır. Saffet’in cenaze töreni yapılır. Seyfi sorgusunda ailesi ile ilgili birçok bilgi verir ancak esrarengiz bir şahit, emniyet binasına gelir.

Suna ve kızı Figen bir cinayete tanık olurlar. Ekibimiz Suna ve kızını koruma altına alır. Figen okuldaki tiyatro müsamerelerine gitmek konusunda diretir. Ekibimiz tehlikeli olacağı konusunda uyarsa da Figen gizlice gitmeye yeltenir.

İzmir’den Özer müdür, emniyete ziyarete gelmiştir. Selin’in de eski müdürüdür. Müdür Selin’in tayinini İzmir’e almasını ister. Selin net bir cevap vermemiştir ama emniyete tayin yazısı gelir. Özellikle Mesut olmak üzere, herkes bu tayin konusuna çok şaşırır.

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