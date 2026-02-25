Sevdiğim Sensin 3. bölüm 2. fragman geldi! Herkes aynı yorumu yaptı: 'Bunun için mi bekledik?'

Star Tv'nin yeni başlayan dizisi Sevdiğim Sensin yarın akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizide yeni bölüm öncesi 3. bölüm 2. fragman yayınlandı. Ancak yeni bölüm fragmanı izleyiciyi tatmin etmedi.

SEVDİĞİM SENSİN 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE:

Sevdiğim Sensin I 3. Bölüm 2. Tanıtım



"Her gün azar azar yaşarken öldürürler..."



Belki de kopardıkları yerden açar, yeniden başlarız. 🌼#SevdiğimSensin yeni bölümüyle perşembe 20.00’de Star’da!@ayyapim @startvpic.twitter.com/6yVzxh2VHB — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) February 24, 2026

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur.

Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.

İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir.

Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz), askerlik görevi sırasında acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle (Helin Kandemir) ile İstanbul’a uzanan hikâyesini konu alıyor. Güçlü anlatımı ve başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, bu akşam ilk bölümüyle izleyenleri derinden etkileyecek.