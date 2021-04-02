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Arka Sokaklar'da tokat sahnesi avukatları ayağa kaldırdı! Baro başkanları açıklama yaptı

02.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın 54.ve 55. bölümlerinde avukatlarla ilgili bölümler gündem oldu. O sahneleri gerekçe gösteren 70 baro başkanı, diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet etti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar gündeme bomba gibi düştü. Avukatlarla ilgili sahne tepki çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır reyting rekorları kıran dizinin özellikle bir sahnesinde avukatın gördüğü muamele, baro başkanlarını çileden çıkardı. Dizinin bahsi geçen söz konusu sahnesinde, polis ekipleri suçlu olduklarını düşündükleri avukatın çevresini sarıyor. Gözaltına alınmak istenen şahıs direnince polislerden birisinin "Alın şu adamı, kelepçe takın" dediği ve tokat attığı görülüyor.

AÜAÜAÜA

Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 583. bölümünde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

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Baro başkanları açıklamasında "Senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır" denildi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİLER

Ekranlara gelen ve avukatlara yönelik çirkin muamele olarak adlandırılan sahneler sonrasında 70 baro başkanının şikayet dilekçesi verdi. İdari yaptırım talep ettiklerini söyleyen başkanlar, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.

Yapılan açıklamada "Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak “iyi polis” olarak lanse edilmekte, sanki onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca hukuka aykırılığın boyutu daha da artmaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allahım!!! Sen milletimin mensuplarına Gerçek ile Kurguyu ayırt etme yetisi ver Yarabbim... Yıllar önce Rahmetli Erol Taş anlatırdı... "Sokakta çevirip çevirip dövüyorlar, hakaret ediyorlar." diye... En sevdiğim atasözü; "Tahsil Cehaleti alır, Eşeklik baki kalır." Allah akıl fikir versin.
Haketmişse eline sağlık
bu dizi hala devam ediyor mu ya vay be

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