Arka Sokaklar'da tokat sahnesi avukatları ayağa kaldırdı! Baro başkanları açıklama yaptı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar gündeme bomba gibi düştü. Avukatlarla ilgili sahne tepki çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır reyting rekorları kıran dizinin özellikle bir sahnesinde avukatın gördüğü muamele, baro başkanlarını çileden çıkardı. Dizinin bahsi geçen söz konusu sahnesinde, polis ekipleri suçlu olduklarını düşündükleri avukatın çevresini sarıyor. Gözaltına alınmak istenen şahıs direnince polislerden birisinin "Alın şu adamı, kelepçe takın" dediği ve tokat attığı görülüyor.

Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 583. bölümünde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

Baro başkanları açıklamasında "Senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır" denildi.