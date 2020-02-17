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Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis sahnesine tepki yağdı

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kanak D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar son bölümdeki bekçi sahnesiyle tepki çekti. Polis ve bekçi arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine girdi.

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Toplumdaki konuların işlendiği Arka Sokaklar'ın son bölümündeki bekçi sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" gibi sözler söylüyor.

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Bunun üzerine sinirlenen Arda ise polis rozetini göstererek "Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al! Oğlum polis olmasam ne olacak? Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye? Hadi dönün arkanızı gidin. Bir daha da uğramayın buraya" diyerek tepki gösteriyor.

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Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bekçiler üzerine bir karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Harikasınız, doğruları gösterince neden batıyor insanlara? Bir de para alıyor bu insanlar.....
Yalan mı yani bekçileri kendilerini içişleri bakanı filan sanıyor mu...
aynen öyle yapıyor bekçiler
karalama değil gerçekler.. neden se millet le fikirleriniz uyuşmadimi ters düştü mü ya karalara yada fetocu diyorsunuz. ağam valla bizle eğleniii
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