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Pelin Akil “Mükemmel Anneler” dizisine dahil oldu

Ebru Özkan ve Deniz Çakır'dan sonra Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna bomba bir isim daha dahil oldu. Pelin Akil kadroya eklenen son isim oldu.

Pelin Akil “Mükemmel Anneler” dizisine dahil oldu
Nebahat Kübra Akalın

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Pelin Akil ekrana dönüyor. Akil gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Ebru Özkan ve Deniz Çakır'dan sonra “Mükemmel Anneler”in kadrosuna Pelin Akil de dahil oldu.

Pelin Akil “Mükemmel Anneler” dizisine dahil oldu 1

BANU ROLÜNE HAYAT VERECEK

Akil “Mükemmel Anneler”de “Banu” rolüne hayat verecek.

Kadın dünyasını çarpıcı bir dille ele alan dizinin ay sonunda sete çıkması planlanıyor. Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizinin yeni yılda tv8’de seyirciyle buluşması planlanıyor. Koray Kerimoğlu’nun yöneteceği dizide Deniz Çakır Neslihan rolüne Ebru Özkan ise Zümra rolüne hayat verecek.

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Pelin Akil
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