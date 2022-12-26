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Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’u o teklife sıcak baktı! Timuçin Esen’li proje...

26.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yıl Arka Sokaklar dizisinde rol alan Şevket Çoruh diziye veda ederek herkesi üzmüştü. Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’a Timuçin Esen’li proje teklifi geldi. FOX'a yayınlanması planlanan dizi için Çoruh sürece olumlu bakıyor.

Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’u o teklife sıcak baktı! Timuçin Esen’li proje...

Arka Sokaklar’da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh’a iddialı bir teklif gitti. Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra teklif yağan Şevket Çoruh son olarak O3 Medya’nın “Tetikçinin Oğlu” kod adlı dizisinden teklif aldı.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; tiyatrosuna ağırlık veren ve gelen senaryoları okuyan ünlü aktör senaryosunu efsane dizi “Çukur”a imza atan Gökhan Horzum’un yazdığı dizi için çok özel bir isme daha teklif götürüldü.

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Tıpkı Şevket Çoruh gibi senaryoyu çok seven Timuçin Esen’le de imza aşamasına gelindi.

Dizinin Timuçin Esen’in isteğiyle Bodrum’da çekilmesi planlanıyor. Şimdiden merak uyandıran “Tetikçinin Oğlu”nun yönetmeni için Yasin Uslu’nun adı geçiyor.

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