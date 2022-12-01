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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

01.12.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisinde rol alan Yüsra Geyik, yine cesur bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak izleyiciyi üzen Yüsra Geyik, bir süredir herhangi bir projede rol almıyor. Güzel oyuncu, 370 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur stilini paylaştı.

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Siyah bir mini elbise tercih eden Yüsra Geyik, aynı pozun renksiz versiyonunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Geyik'in paylaşımına ''Aman Hüsnü Çoban görmesin'' ve ''Zeliş'in büyüdüğüne hala inanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Ekran yolculuğuna Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, çocuk yaşlardan beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak sevenlerini şaşırtmıştı. 16 yıl sonra farklı bir projede rol alan ünlü oyuncu, başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi.

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Camdaki Kız'dan da ayrılan Yüsra Geyik'in ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'


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Yüsra Geyik arka sokaklar ünlü oyuncu

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