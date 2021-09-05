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  4. Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik müjdeyi verdi

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik müjdeyi verdi

05.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisine yıllar sonra veda eden Yüsra Geyik yaz tatilini yaptıktan sonra şehre döndü. Geyik yeni projesi için kolları sıvadı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik müjdeyi verdi

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Yüsra Geyik geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, yürüyüş sonrası kahve molası için girdiği alışveriş merkezinde görüntülendi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Geyik, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

YUSRA-GEYİK

Muhabirlerin "Yeni proje var mı?" sorusu üzerine "Evet yeni projelerim var ama çalıştığım insanlara ayıp olmasın açıklamayalım. Zaten kısa bir süre sonra hepiniz öğreneceksiniz” dedi. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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