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Arka Sokaklar dizisine yeni transfer! Genç oyuncu Oğuz Peçe kadroya katıldı

17.08.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’dan peş peşe gelen ayrılık haberlerinden sonra kadroya sürpriz bir isim katıldı. Daha önce 'Kalbim Yangın Yeri' ve 'Zalim İstanbul' dizilerinde rol alan Oğuz Peçe, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Arka Sokaklar dizisine yeni transfer! Genç oyuncu Oğuz Peçe kadroya katıldı

Arka Sokaklar, Eylül ayında Kanal D’de 16. sezonuyla ekrana gelmeye başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları başlayan efsane dizinin ana kadrosundan Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrılmıştı.

Yeni karakterlerin dahil olacağı 'Arka Sokaklar'a ilk olarak Oğuz Peçe'nin katıldığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu dizide Rıza Baba'nın ekibindeki bir polisi canlandıracak.

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Peçe daha önce “Kalbim Yangın Yeri” ve “Zalim İstanbul” dizilerinde seyirciyle buluşmuş ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN OĞLU GERİ DÖNÜYOR

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin’i canlandıran Furkan Göksel de diziye geri dönüyor.

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2019 yılında diziden ayrılan Furkan Göksel, yeni sezonla birlikte yine Metin rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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