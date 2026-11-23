Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Asil Gök ile haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

25 Kasım'da dünyaevine girecek olan Derya Uluğ dün akşam yakın arkadaşlarının katıldığı, aile arasında özel bir kına gecesi düzenlendi.

Geleneklere uygun olarak kırmızı bir elbise giyen Uluğ, ilerleyen saatlerde de bindallı giyip, eline kına yaktı. Derya Uluğ'un kına gecesinden kareler kısa sürede ilgi gördü.

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Derya Uluğ için sosyal medyada; 'Abartısız ve güzel', 'Çok güzel görünüyor', 'Sade ve şık', 'Özlemişiz böyle abartısız kutlamaları' gibi yorumlar yapıldı.