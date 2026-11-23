Sarıyer'in Uskumruköy mevkiinde görüldüğü belirtilen aslan, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Bölge halkı birbirini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Avatar Atakan adıyla bilinen Çağan Atakan Arslan da sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeye kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, yaptığı paylaşımla aslanın evine oldukça yakın bir noktada bulunduğunu duyurdu.

"ŞU AN ARAMIZDA 150-200 METRE VAR"

Instagram hesabından aslan fotoğrafı yayınlayan Avatar Atakan, hayvanla aralarındaki mesafenin oldukça kısa olduğunu belirtti. Ünlü sporcu, paylaşımına "Şu an aramızda 150-200 m var" notunu düşerek yaşadığı tedirginliği takipçileriyle paylaştı.

Paylaştığı mesajlaşmada, aslanın Uskumruköy civarında görüldüğü ve ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde bir uyarı yer aldı.

"CAMI KIRMAZ DEĞİL Mİ?"

Mesajlaşmadaki ifadeler de yaşanan tedirginliği ortaya koydu. Yazışmalarda "Oha burada karşımızda", "Evet çok tehlikeli" ve "Camı kırmaz değil mi?" sözleri dikkat çekti.

Avatar Atakan'ın aslanla aralarındaki mesafeyi açıklaması, bölgede yaşanan korkunun boyutunu gözler önüne serdi.