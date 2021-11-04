Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini yasa boğdu

Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle boy gösteren Zafer Ergin’in yapımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Tam 12 senedir dizide rol alan tecrübe oyuncunun ayrılması gündeme taşınınca dizi izleyenleri üzüntüye boğuldu.

ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILAN AYRILANA

İzlenme rekorları kıran ve 12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin baş rollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.



