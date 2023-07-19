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Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonuna bomba bir isim dahil oldu

19.07.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım DMedia'nın çekeceği Arka Sokaklar dizisine bomba bir isim dahil oldu. Şevket Çoruh'un yokluğunun çok konuşulduğu diziye Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Kanal D ekranlarında 17 sezon boyunca izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, ağustos ayında yeniden sete çıkacak.

Eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen D Media, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkıştı.

Ozan Yurdakul’un yazdığı, Orhan Oğuz’un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun Sado'su Mustafa Üstündağ “Arka Sokaklar”ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

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