Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonuna bomba bir isim dahil oldu

Kanal D ekranlarında 17 sezon boyunca izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, ağustos ayında yeniden sete çıkacak.

Eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen D Media, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkıştı.

Ozan Yurdakul’un yazdığı, Orhan Oğuz’un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun Sado'su Mustafa Üstündağ “Arka Sokaklar”ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

