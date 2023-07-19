Emily Ratajkowski yeni imajını iddialı bir pozla gösterdi

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski, oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Tüm ekibini kovduğunu da söyleyen Ratajkowski, "Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Boşanma sonrası aşk hayatıyla dikkat çeken ünlü model Emily Ratajkowski iddialı mayosuyla poz verirken cesur yeni saç rengini görücüye çıkardı.

Tipik olarak hacimli esmer bukleleriyle tanınan 32 yaşındaki süper model, paylaşımının başlığında 'kızıla döndüğünü' yazdı.

Kısa bir süre önce yeni sevgilisi Orazio Rispo ile görüntülenen yıldız, fotoğraflar için poz verirken saçlarının yeni tonuyla iyi uyum sağlayan dekolteli tek parça siyah bir mayo da giydi.



Ratajkowski'nin takipçilerinden ve arkadaşlarından bazıları gönderinin yorumlar bölümünde yeni görünümünü onayladıklarını dile getirdi ve Amelia Gray Hamlin sadece 'Seviyorum' yazan kısa bir mesaj bıraktı.



