Arka Sokaklar efsanesi geri döndü! Yer yerinden oynadı! "Sevdiğime kavuşmuş gibiyim"

Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam 18. sezonun ilk bölümü ile ekrana gelen dizi, uzun bir süre ara vermiş ve sonrasında final yaptığı açıklanmıştı.

2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar, yıllarca cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu.

Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Arka Sokaklar'ın devam edeceğini duyurmuş ve ' Cuma akşamlarının sahibi geri geliyor' demişti.

KIZILCIK ŞERBETİ VE YALI ÇAPKINI İLE YARIŞACAK

Bu sezon Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını ile yarışacak olan Arka Sokaklar'ın ilk bölümü büyük bir heyecanla beklendi.

Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı aksiyonu bol dizinin hayranları sosyal medyayı adeta salladı.

Dizinin 638. bölümü yayımlanmadan önce yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kalça kemiği kırılmış ve bu rahatsızlığı nedeniyle 16 Kasım 2022'de çekimlere 45 gün ara verildiği açıklanmıştı.

'SEVDİĞİME KAVUŞMUŞ GİBİYİM'

bölümü yayınlandıktan sonra ara verilen Arka Sokaklar bu akşam 639. bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin hayranları 'Sevdiğime kavuşmuş gibiyim', 'Özlem bu demekmş meğer', 'Hoşgeldin Rıza Baba', 'Eksiktim tamamlandım' gibi yorumlarda bulundular.





